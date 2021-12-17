Çiğli'de kurumsallaşma çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika

Çiğli Belediyesinde Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan kalite çalışmaları kapsamında 27 müdürlüğün yönetmeliği kurumsal kimliğe göre revize edilerek standartlaştırıldı.

Çiğli Belediyesinin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak, belediye hizmetlerini sürdürülebilir ve ulaşılabilir kılmak adına başlatılan kurumsallaşma çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Strateji geliştirme müdürlüğünce sürdürülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 27 müdürlük ile birebir görüşülerek kurumsal kimliğe dönüştürülen organizasyon şemaları, görev tanımları, matbu formlar, hizmet standartları ve süreçlerin belirlenmesinden sonraki adım olan yönetmelikler de belediye meclisince oy birliği ile kabul edilerek kullanılmaya başlandı.

Başkan Gümrükçü: "Kurumsal yapımızı çağa uygun inşa ediyoruz"

Çağın gerekliliklerini yakalamak adına kurumsallaşma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kurumsal kimliğimizi oluşturmak adına önemli adımlar attık. 17 olan müdürlük sayımızı 27'ye çıkardık. Hedef birliğini sağladık. Kurum içi iletişimimizi güçlendirdik. Son olarak strateji geliştirme müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar sonucunda tüm müdürlüklerimizin yönetmeliklerini yeniledik. 2022 yılı ile birlikte hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi artırarak politikalarımızı sürdürülebilir ve ulaşılabilir kılarak Çiğli'de yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımıza sağladığı katkılardan dolayı mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR