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Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi - Son Dakika

Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi

24.11.2021 15:18
Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan kış ayları öncesinde sosyal yardım çalışmalarının yol haritasını belirlemek adına meclis üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan kış ayları öncesinde sosyal yardım çalışmalarının yol haritasını belirlemek adına meclis üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, meclis üyeleri ve birim müdürleri katılım gösterdi. Toplantı, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün sosyal yardım çalışmalarının genel değerlendirmesini yaptığı açılış konuşması ile başladı. Meclis üyeleri de, toplantının ikinci bölümünde tespit ettikleri ihtiyaç, talep ve önerilerle ilgili konuşma yaptı. Başkan Gümrükçü'nün, meclis üyelerinin talepleriyle ilgili sık sık notlar aldığı görüldü.

Gümrükçü: "Kara kış hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Çiğli'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ağır kış şartları altında ezilmemesi adına hazırlık yaptıklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Dolar ve Euro kurundaki artış ülke ekonomimizi maalesef derinden etkilemeye devam ediyor. Kış aylarında giderlerin artacağı da göz önünde bulundurulduğunda, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı bu darboğazdan korumak adına Çiğli Belediyesi olarak hazırlıklarımızı hızlandırdık. Göreve geldiğimizde; sıcak yemek, hoş geldin bebek, ev temizliği ve tekerlekli sandalye desteğine ilaveten asker çantası, kırtasiye seti, bebek maması, hasta bezi, hasta yatağı, taziye paketi, Çölyak paketi, üniversite öğrencilerine valiz, esnaf desteği ve Halk Kart uygulamalarını hayata geçirdik. Hali hazırda ihtiyaç sahibi 200 vatandaşımız kendilerine verdiğimiz sosyal destek kartıyla Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Sosyal Markette ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bin 300 vatandaşımıza ise belediyemize bağlı faaliyet gösteren gıda bankası aracılığıyla periyodik olarak destekte bulunuyoruz. Sosyal yardım bütçemizi iki yıl içerisinde sıfırdan 13 milyon TL'ye çıkardık. Yaklaşan kış aylarında Çiğli'de hiçbir komşumuzun yatağa aç girmemesi adına özveriyle çalışacağız" dedi.

"Göç hareketliliği yükümüzü artırıyor"

İzmir'de ucuz ve güvenli yaşam alanı olarak görülen Çiğli'nin yoğun bir göç hareketliliğiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, "26 mahallemizin tamamında araştırma yaptık. Belediyemizden sosyal yardım desteği alan 593 kişi ile görüştük. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir depremi sonrasında Bayraklı ve Bornova kaynaklı göç hareketliliği sonrasında Çiğlimizde yüzde 36'lık kronikleşmiş yardım alan 50 yaş üstü bir kitle oluşmuş durumda. Eşini kaybetmiş veya eşinden ayrılmış çocuklu kadınların oranında ciddi bir artış var. Sosyal devlet anlayışının tam anlamıyla hayata geçememesi yerel yönetimlerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durum, ilçemizde çok daha fazla hissediliyor. Yerel yönetim politikalarımızı bilimsel metotları referans alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yol haritamızı belirledik"

Çiğli Belediyesinin devam eden sosyal yardım çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Gümrükçü, "Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Harmandalı bölgesinde aşevi, yılbaşının hemen ardından Güzeltepe Mahallesi'nde çamaşırhane açacak. İlçemizdeki sivil toplum kuruluşlarını da bu sürece dahil etmek için görüşmelerimiz sürüyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin potansiyelini istihdam ve sosyal yardım desteği anlamında verimli kılacağız. Tüm bu hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve iyileştirmek adına meclis üyelerimizle bir araya geldik. Fikirlerini ve önerilerini dinledik. Kış ayları öncesinde yol haritamızı hep birlikte belirledik" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi
Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi

Çiğli Belediyesi, dolar, İzmir, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli'de sosyal yardım çalışmalarının yol haritası belirlendi - Son Dakika
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