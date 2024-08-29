'Çikolatalı Sami' adlı görme engelli vatandaşın lunapark videosu viral oldu - Son Dakika
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Yerel

'Çikolatalı Sami' adlı görme engelli vatandaşın lunapark videosu viral oldu

Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami' olarak tanınan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunapark videosu sosyal medyada viral oldu. Coşkun'un neşeli halleriyle dikkat çeken videosunda çarpışan arabalara binerken çekilen görüntüler, 'gözünün önüne bak' cümlesiyle dikkat çekti. Coşkun, videonun beğenilmesi ve izlenmesi üzerine teşekkür ederken, engeli nedeniyle hayata küsenlere de mesaj verdi.

29.08.2024 23:03
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'Çikolatalı Sami' olarak bilinen görme engelli vatandaşın lunapark videosu viral oldu

Çarpışan otoya binen görme engelliye 'Önüne bak' dedi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami' olarak tanınan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunapark videosu sosyal dolaşımda viral oldu.

Coşkun'un lunaparkta çekilen ve çarpışan arabalara bindiği videosunu izleyenler, videoyu çeken kişi tarafından kullanılan 'gözünün önüne bak' cümlesiyle dikkat çekti. Coşkun, videodaki neşeli halleriyle dikkat çekerken eğlence dolu videolarıyla izleyenlerinde beğenisini topladı. Sokaklarda çikolata satarak geçimini sağlayan Coşkun; "Sosyal medyada lunapark videomla viral oldum. Yüzde 100 görme engelliyim. İzleyenlere ve beğenenlere teşekkür ederim" dedi. Engeli nedeniyle hayata küsenlere de mesaj veren Coşkun; "Engel durumları ne olursa olsun insanlar evlerinden çıkarak hayatı anlasın ve keyfini de alsınlar. Kendilerini engelleri nedeniyle asla evlerine kapatmasınlar" diye konuştu.

Coşkun'un küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık sonrası görme engelli olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

Sami Coşkun, Kırşehir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Çikolatalı Sami' adlı görme engelli vatandaşın lunapark videosu viral oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Çikolatalı Sami' adlı görme engelli vatandaşın lunapark videosu viral oldu - Son Dakika
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