Çıldır AK Parti gençlik kollarında bayrak değişimi - Son Dakika
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Çıldır AK Parti gençlik kollarında bayrak değişimi

Çıldır AK Parti gençlik kollarında bayrak değişimi

Çıldır İlçesi AK Parti Gençlik Kolları başkanlığında görev değişimi yapıldı.

13.03.2024 13:38  Güncelleme: 13:42
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Çıldır İlçesi AK Parti Gençlik Kolları başkanlığında görev değişimi yapıldı.

Yaklaşan yerel seçimlerde sahadaki yoğun çalışma temposu ile dikkatleri üzerine çeken AK Partinin Çıldır Gençlik Kolları Başkanlığına Fırat Yılmaz getirildi.

AK Parti Çıldır ilçe Başkanlığında düzenlenen törenle İlçe başkanı Kürşat Gündoğdu'dan mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Fırat Yılmaz, "AK Parti Çıldır ilçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Genel merkezimizce uygun görülmüş olup, yanımda olan ilçe başkanımız Kürşat Gündoğdu Belediye başkanımız Kemal Yakup Azizoğlu il genel meclis üyesi adayı Ahmet Rıfat Vural ailem, dostlarım, akrabam ve dava arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, davanın peşinde, Kürşat Gündoğdu başkanımızın önderliğinde Allah'ın izniyle görevimi layıkıyla yerine getireceğim. Bu yolda vatandaşlarımıza yardımı borç bilip dürüstlüğü ilke edinerek adım adım ilerleyeceğiz ve başarıya ulaşacağız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

AK Parti, Gençlik, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır AK Parti gençlik kollarında bayrak değişimi - Son Dakika

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