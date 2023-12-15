Çıldır Anaokulunda Yerli Malı Müzesi Sergisi Açıldı

Çıldır Anaokulunda yerli haftası münasebetiyle "Yerli Malı Müzesi" sergisi açıldı.

Çıldır Anaokulunda gerçekleştirilen yerli malı etkinliğine Çıldır ilçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır Anaokulu Müdürü Pınar Çanak, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğretmenler ve veliler tarafından ülkenin dört bir yanından hazırlanan eşyalar ve yöresel ürünler Yerli Malı Müzesinde sergilendi.

Yerli haftası münasebetiyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden Çıldır Anaokulu Müdürü Pınar Çanak, "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı etkinliğimizde ülkemizin birçok yerinden hazırlamış olduğumuz eşyaları ve yöresel ürünlerimizi yerli malı müzesi adı altında sergiledik. Öğrencilerimize yerli malının önemini anlatmak ve onları bu bilinçle yetiştirmek biz eğitimcilerin en önemli görevidir. Yapmış olduğumuz etkinlik çok başarılı ve güzel geçti. Etkinliğimizde büyük özveri gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çıldır Anaokulu tarafından gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinin son derece anlamlı olduğunu belirten Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır Anaokulu Müdürü Pınar Çanak ve emeği geçen herkesi tebrik etti. - ARDAHAN