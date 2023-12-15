 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çıldır Anaokulunda Yerli Malı Müzesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır Anaokulunda Yerli Malı Müzesi Sergisi Açıldı

Çıldır Anaokulunda yerli haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında 'Yerli Malı Müzesi' sergisi açıldı. Sergide ülkenin dört bir yanından hazırlanan eşyalar ve yöresel ürünler sergilendi. Etkinlik, öğrencilere yerli malının önemini anlatmayı ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmayı amaçladı.

Çıldır Anaokulunda Yerli Malı Müzesi Sergisi Açıldı
15.12.2023 - 14:11,  Güncelleme: 14:12
Abone Ol

Çıldır Anaokulunda yerli haftası münasebetiyle "Yerli Malı Müzesi" sergisi açıldı.

Çıldır Anaokulunda gerçekleştirilen yerli malı etkinliğine Çıldır ilçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır Anaokulu Müdürü Pınar Çanak, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğretmenler ve veliler tarafından ülkenin dört bir yanından hazırlanan eşyalar ve yöresel ürünler Yerli Malı Müzesinde sergilendi.

Yerli haftası münasebetiyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden Çıldır Anaokulu Müdürü Pınar Çanak, "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı etkinliğimizde ülkemizin birçok yerinden hazırlamış olduğumuz eşyaları ve yöresel ürünlerimizi yerli malı müzesi adı altında sergiledik. Öğrencilerimize yerli malının önemini anlatmak ve onları bu bilinçle yetiştirmek biz eğitimcilerin en önemli görevidir. Yapmış olduğumuz etkinlik çok başarılı ve güzel geçti. Etkinliğimizde büyük özveri gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çıldır Anaokulu tarafından gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinin son derece anlamlı olduğunu belirten Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır Anaokulu Müdürü Pınar Çanak ve emeği geçen herkesi tebrik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerli Malı, Çıldır, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır Anaokulunda Yerli Malı Müzesi Sergisi Açıldı - Son Dakika


14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03
İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Son Dakika
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Çıldır Anaokulunda Yerli Malı Müzesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement