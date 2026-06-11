Çıldır'da Çilek Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çıldır'da Çilek Başarısı

Çıldır\'da Çilek Başarısı
11.06.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıldır Anaokulu, zorlu iklimde serada çilek yetiştirerek çocuklara doğayı tanıtıyor.

Ardahan'ın zorlu iklimi ve 2000 metreyi bulan yüksek rakımıyla bilinen Çıldır ilçesinde bir başarı hikayesi yazılıyor. Çıldır Anaokulu, çevresel zorlukları üstesinden gelerek okul bahçesinde kurduğu serayla minik öğrencilerine doğayı yerinde tanıtıyor.

Okul Müdürü Pınar Çanak'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje, bölgenin kış şartlarına ve yüksek rakımın getirdiği iklimsel engellere meydan okuyor. 2000 metre yükseklikteki coğrafyada, seranın sunduğu kontrollü ortam sayesinde taptaze çilekler yetiştiriliyor.

Minik öğrenciler, kendi emekleriyle büyüttükleri çilekleri toplamanın ve toprağın bereketine yakından tanıklık etmenin heyecanını yaşıyor. Projenin mimarı Okul Müdürü Pınar Çanak, "Bulunduğumuz rakım ve iklim şarları tarım açısından ciddi zorluklar barındırıyor. Ancak çocuklarımıza, şartlar ne olursa olsun sabır ve emekle nelerin başarılabileceğini göstermek istedik. 2000 metre yükseklikte kendi çileklerimizi yetiştirip öğrencilerimize yedirmek, bizim için sadece bir meyve üretimi değil, bir umut projesi," dedi.

Bahçede kurulan sera, çocuklara sorumluluk bilinci kazandırırken, aynı zamanda yerel üretimin önemini erken yaşta öğrenmelerine imkan sağlıyor. Çıldır Anaokulu'nun bu ilham verici girişimi, yüksek rakımlı bölgelerde eğitim ve doğa eğitiminin nasıl başarılı bir şekilde harmanlanabileceğine dair güçlü bir örnek oluşturuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır'da Çilek Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hacı Mehmet Kaçmaz Hacı Mehmet Kaçmaz:
    sera malzemeleri ve enerji gideri var mı yoksa sponsordan mı sağlanıyo çünkü böyle projeler sürdürülebilir olması gerekiyo 0 0 Yanıtla
  • Tayfur Doğan Tayfur Doğan:
    harika çok harika işte böyle şeyler lazım ya çocuklara hayat dersi veriyo doğayı öğretiyo hepsi çok güzel 0 0 Yanıtla
  • Gülseren Gezer Gülseren Gezer:
    çok güzel bir girişim gerçekten böyle projeler çocuklara çok fayda veriyo ama bu sera işletmesi için ne kadar masraf yapılmış merak ettim yani malzeme ve bakım giderleri ciddi bir şey 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Çıldır'da Çilek Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.