Çıldır'da coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Çıldır'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 13:10
Çıldır'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü Çıldır'da coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü Çıldır'da coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çıldır'da kutlama programı düzenlendi. Çıldır İlkokulu tarafından düzenlenen kutlama programı Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu kapalı halı sahasında yapıldı.

Kutlama programı Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne konulan çelenkle başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programına Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu kapalı halı sahasında devam edildi.

Kutlama programı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Tabur Komutanı Hakan Kutlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nun öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı yaptı. Kutlama programı Çıldır İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları gösteriler ve şiirlerin okunması ile devam etti. Öğrencilerin sunmuş olduğu gösteriler izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kutlama programı Çıldır Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi. - ARDAHAN

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çıldır, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldır'da coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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