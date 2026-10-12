Çıldır\'da geçen yıl başlanan doğalgazın açılışı meşale ile yapıldı

Çıldır ilçesinde geçen yıl altyapısına başlanan ve bu yıl tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen doğalgazın açılışı gerçekleştirildi.

Çıldır ilçe merkezinde yapılan açılışa AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Hasan Şenel, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Çıldır İlçe Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, Göle Belediye Başkanları Gökhan Budak, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Ragıp Yüceer, İl Genel Meclis Üyeleri A.Rıfat Vural, Suat Hancıoğlu, İsmail Kahya, Mahmut Toprak, Taşdemir Çoban, İlçe Başkanları Kürşat Gündoğdu, Nevriye Derdiyok, Sinan Karatay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlunun yaptığı açılışta Milletvekili Kaan Koç ve Vali Ömer Hilmi Yamlı ilçe halkına hitap etti. Konuşmalarda, doğalgazın ilçeye sağlayacağı konfor, ekonomik katkı ve yaşam kalitesine vurgu yapıldı. Vatandaşlar da uzun vadede ısınma maliyetlerinin düşeceği ve çevresel faydaların artacağı beklentisini dile getirdi.

İlçe merkezinde kurulan sistemde doğalgaz açılışı meşale ile ateş verilerek yapıldı.