Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı - Son Dakika
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Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı

02.04.2022 11:25
Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Hoşgeldin Şehr-i Ramazan programı düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Hoşgeldin Şehr-i Ramazan programı düzenlendi.

Programa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda İlçe Müftüsü Rahmi Temiz tarafından Ramazan ayının anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan içerikler sunuldu. Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram'da bir konuşma yaparak öğrencilerin ve katılımcıların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. - ARDAHAN

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İmam Hatip Liseleri, Fatih Bayram, Hisarcık, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı - Son Dakika


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