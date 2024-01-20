Çıldır İmam Hatip Lisesi\'nden Sarıkamış Şehitleri Anma Programı

Çıldır İmam Hatip Lisesi tarafından Sarıkamış Şehitleri ve şehitler anısına anma programı düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi ecdadına ve şehitlerimize vefa borcunu unutmadı. Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Sarıkamış şehitleri ve yakın zamanda şehadet şerbeti içen mehmetçikler için anma programı icra edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Meslek Dersleri Öğretmeni Faruk Beşkaya'nın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Programda Kuranı Kerim okunmasının ardından Türkçe Öğretmeni Devran Yılmaz ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'Beyaz Hüzün' tiyatrosu takip etti. Tiyatro akabinde şehitlerimizle ilgili sinevizyon gösteriminin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ın konuşmasıyla program sona erdi. - ARDAHAN