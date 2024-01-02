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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, yeni yıl dolayısıyla 7/24 hizmet veren kurumlara ziyaretlerde bulundu. İpek, ziyaretlerde tüm mesai arkadaşlarının ve ailelerinin yeni yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ziyaretler kapsamında Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Devlet Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü ziyaret edildi.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Yeni Yıl Ziyaretleri Gerçekleştirdi
02.01.2024 - 10:18,
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek yeni yıl dolayısıyla bir takım ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam İpek 7/24 çalışma esasına göre hizmet veren kurumlara, yeni yılın hayırlı geçmesi temennisi ile ziyarette bulundu.

Kaymakam İpek gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde "Yeni yıl heyecanını görevi başında yaşayan tüm mesai arkadaşlarımızın ve ailelerinin, yeni yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye ifade etti.

Yeni yıl ziyaretleri çerçevesinde Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Devlet Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü ziyaret edildi. Programda Kaymakam İpek'e İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan, Aktaş Kara Hudut Sınır Kapısı Müdürü Kemal Küçükaydın ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Burak Arıkan eşlik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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