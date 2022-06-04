Çıldır MYO'dan Aşık Şenlik Konferansı

Torunları Aşık Şenlik'in İzinde Projesi çerçevesinde Çıldır Meslek Yüksekokulu tarafından Aşık Şenlik Konferansı verildi.
Çıldır MYO Konferans salonunda üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır MYO Müdürü Öğr.Gör. Ömer Cenap Özdemir, Aşık Faruk Erdoğan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet İlteriş Yalın tarafından sunulan Aşık Şenlik konulu konferans ilgiyle izlendi.
Ardından Aşık Faruk Erdoğan tarafından Aşık Şenlik'in hikayelerinden ve eserlerinden örnekler verildi. - ARDAHAN
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