DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde, ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen Köy Köy Sabahın Bereketi programı kapsamında vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. Programa Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'da katıldı.

Çilimli ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen Köy Köy Sabahın Bereketi programı kapsamında sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Topçular Mahallesi Ahmetçiler Camii'nde düzenlenen programa Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız katıldı. İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda, vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.