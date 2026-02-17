CİMER'in Rolü ve Önemi Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CİMER'in Rolü ve Önemi Ele Alındı

CİMER\'in Rolü ve Önemi Ele Alındı
17.02.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da CİMER'in kamu hizmetlerindeki önemi üzerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum'da, "Kamusal İletişimde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Yeri ve Önemi" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Ahmet Özdemir, 21. yüzyıl kamu yönetiminin vatandaş odaklı bir anlayışla şekillendiğini belirterek, CİMER'in kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'in, kamu hizmeti sunanlarla hizmet alanları ortak bir zeminde buluşturan güçlü bir mekanizma olduğunu vurguladı. CİMER başvurularının kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi adına önemli bir perspektif sunduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Programda, İletişim Başkanlığı uzmanları tarafından CİMER'in önemi, istatistiksel veriler, sistemin etkin ve verimli kullanımı ile doğru ve zamanında yanıt süreçlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Programın ardından fuaye alanında konumlandırılan "Asrın İnşası" adlı fotoğraf sergisini ziyaret edildi. Eğitim programına kurum amirleri ve kamu çalışanları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Yerel Haberler, Erzurum, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel CİMER'in Rolü ve Önemi Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:24:06. #7.11#
SON DAKİKA: CİMER'in Rolü ve Önemi Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.