CİMER\'in Rolü ve Önemi Ele Alındı

Erzurum'da, "Kamusal İletişimde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Yeri ve Önemi" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Ahmet Özdemir, 21. yüzyıl kamu yönetiminin vatandaş odaklı bir anlayışla şekillendiğini belirterek, CİMER'in kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'in, kamu hizmeti sunanlarla hizmet alanları ortak bir zeminde buluşturan güçlü bir mekanizma olduğunu vurguladı. CİMER başvurularının kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi adına önemli bir perspektif sunduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Programda, İletişim Başkanlığı uzmanları tarafından CİMER'in önemi, istatistiksel veriler, sistemin etkin ve verimli kullanımı ile doğru ve zamanında yanıt süreçlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Programın ardından fuaye alanında konumlandırılan "Asrın İnşası" adlı fotoğraf sergisini ziyaret edildi. Eğitim programına kurum amirleri ve kamu çalışanları katıldı. - ERZURUM