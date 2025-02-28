CİMER: Vatandaş ve Devlet Arasında Güçlü Bir Köprü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) millet ve devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük iletişim platformlarından biri olduğunu belirterek, "Vatandaşlar CİMER'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, yönetime katılmanın bir aracı olarak görmektedir" dedi.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (OKSM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ordu Valiliği iş birliğinde 'CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, vatandaşların dilek, şikayet ve önerilerini doğrudan yetkili mercilere ulaştırılmasını sağlayan, vatandaş ve devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

"Dünyanın en büyük iletişim platformlarından bir tanesi"

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, düzenlenen bu toplantıların ve CİMER'in önemine değindi. CİMER'in devlet ve millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ayrancı, "Hiç kuşku yok ki bugün CİMER; millet ve devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü, dünyanın en büyük iletişim platformlarından biridir. Bu sebeple vatandaşlar CİMER'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, yönetime katılmanın bir aracı olarak görmektedir, bizler de ona göre hareket etmekteyiz" diye konuştu.

CİMER'e yapılan başvuruları yetkili makamlara analiz ve rapor olarak sunarak, vatandaşların önceliklerini esas alan daha rasyonel kamu politikalarının oluşturulmasını sağlamak istediklerini belirten Ayrancı, "Bu hedef ışığında var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli CİMER personellerinin de bildiği üzere son zamanlarda sisteme dahil edilen 'Yönetime Katıl ve Türkiye Yüzyılı Hayallerini Paylaş' başvuru türleri de bu amaca hizmet etmektedir" şeklinde konuştu.

Kişisel bilgilerin mahremiyeti ve verilen cevapların kalitesi önemseniyor

Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, şöyle devam etti:

"CİMER'in geliştirilmesi için günümüz teknolojik imkanlarından da faydalanarak, nitelikli ve hızlı bir şekilde dilekçe hakkının kullanılmasını sağlamak, katılımcı, şeffaf ve rolcü bir kamu yönetimi anlayışının Türk idari yapısına nüfuz etmesine yardımcı olmaktır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun'un da çok önemsediği ve her seferinde dile getirdiği kişisel bilgilerin mahremiyeti ve verilen cevapların kalitesidir. İlki hukuki süreçler hariç başvuruya ait kişisel bilgiler ile başvuruyu yapan kişiye ait bilgilerin, özellikle de şikayette konu olan şahıslar ile ve ilgisiz kişilerle paylaşmamamızdır. Diğeri de vatandaşın başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlansın, önemli olan başvuru sahibinin sonuçtan ikna olması, mümkün olduğunca anlaşılır ve doyurucu cevapların verilmesine özen göstermemiz gerektiğidir."

Toplantı, konuşmanın ardından uzmanlar CİMER tanıtım, CİMER yönetmelik, başvuru işlemleri, inceleme ve denetimi, başvuru değerlendirme ve cevap onay süreci ile CİMER teknik konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, daire müdürleri ile 19 ilçeden ilgililer katıldı. - ORDU