Çınar Fidanları Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Çınar Fidanları Toprakla Buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 70 çınar fidanı dikildi, 400 meşe fidanı hedefleniyor.

10.10.2024 21:02
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Üniversite yerleşkesinde çınar fidanları toprakla buluştu

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tenis Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte 70 çınar fidanı toprakla buluştu.

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi bahçesinde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ilgaz Kaya, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve Abdurrahim Karakoç İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "Bir fidan bin gelecek" etkinliğinde 70 çınar fidanı toprakla buluştu.

"400 meşe fidanını toprakla buluşturma hedefimiz var"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ali Sevilmiş, "Bugün burada 30 kişinin iyiliğini birleştirerek 70 çınar fidanını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah büyürler ve kocaman ağaç olurlar, gölgelerinden faydalanırız. Bu tip etkinliklerimiz bu yıl içerisinde devam edecek. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 400 meşe fidanını toprakla buluşturma hedefimiz var. Bunun da kaynağını hazırladık, fidanları satın aldık. İnşallah bunların da dikimini yapacağız. Tenis Topluluğu olarak bu faaliyeti gerçekleştirmeye karar verdik ve öğrencilerin de fidan dikimine katılmasıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Üniversite yönetimine, Yapı İşleri'ne, emeği geçen ve fidanları bağışlayan tüm hocalarıma, arkadaşlarıma, burada zerre kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Abdurrahim Karakoç İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gülaser Sevilmiş de "Fidan dikmek güzel bir duygu. Sanki o ağaç senmişsin gibi hissediyorsun. Arkadaşlarımla birlikte buraya ağaç dikmek ve eğlenmek için geldik. Hem doğaya katkımız olsun hem de eğlenelim diye buraya geldik" diye konuştu.

Etkinlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çınar Fidanları Toprakla Buluştu - Son Dakika

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