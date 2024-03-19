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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Mutaflar Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşa projelerini anlattı.

Başkan Kıvrak, her akşam başka bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kıvrak, dün ziyaret ettiği Mutaflar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları, meşaleler ve çiçeklerle karşılandı.

Vatandaşlara kreşten, pazar yerine, kültür merkezinden, esnaf ve üreticilere desteğe kadar toplumun her kesimini ilgilendiren projelerinden bahseden Başkan Kıvrak, Mutaflar Mahallesi'ndeki düğün salonunu yeniden düzenleyerek yeterli hale getireceklerini duyurdu.