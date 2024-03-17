Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yeni Sanayi Sitesi Kuracaklarını Duyurdu

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Esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdüren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, sanayi esnafını ziyaret ederek, yeni bir sanayi sitesi kuracakları müjdesini verdi. Başkan Kıvrak, "Yolboyu Mahalle'mizde belediyemize ait arsaya yapacağımız proje için başvurularımızı yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz" dedi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, hafta sonu mesaisine Çine Sanayi Sitesi esnafına yaptığı ziyaretle başladı. Burada mevcut sanayi sitesinin yetersiz olduğunu ve yeni bir sanayi sitesiyle esnafın kalkınması için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde başlatacaklarını duyuran Başkan Kıvrak, şunları söyledi:

"Çine'mizin hızla büyüyen ekonomisi ve sanayi sektöründeki gelişimi karşısında mevcut sanayi sitemiz yetersiz kalmakta. Artan talepleri karşılamak, işletmelerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek, verimliliklerini artırmak için Çine Yeni Sanayi Sitemizi kuracağız. Yolboyu Mahalle'mizde belediyemize ait arsaya yapacağımız proje için başvurularımızı yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Esnafımızın ekonomik olarak güçlenmesi için projelerimizi belirledik, çalışmalarımızı yaptık, Allah'ın izni, Çine halkımızın desteğiyle gelecek dönemde hızla hayata geçireceğiz."