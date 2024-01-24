Çine Belediyesi, çocukları \'Momo ile Kurbi\' adlı tiyatro oyunuyla buluşturacak

Çine Belediyesi yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen çocukları, 'Momo ile Kurbi' adlı tiyatro oyunu ile buluşturacak.

Paylaşmanın öneminin anlatıldığı oyun, 30 Ocak Salı günü saat 11.30 ve 14.00'te Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenecek. Efes Sanat Merkezi'nin hazırladığı, Erol Namdar'ın yazdığı, Gözde Duruay'ın yönettiği 'Momo ile Kurbi' oyunu 4 yaş üstü çocukların beğenisine sunulacak.

Tüm Çineli çocukları tiyatroya davet eden Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Çocuklarımızı yarıyıl tatilinde eğlenirken öğrenecekleri, sosyalleşebilecekleri, aileleri ile birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri tiyatro oyunu ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm çocuklarımızı ve değerli ailelerini ücretsiz tiyatro oyunumuza bekliyor, hep birlikte keyifli bir gün geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.