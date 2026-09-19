Çine’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi. Programda gaziler ile şehit aileleri bir araya gelirken, şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin fedakarlıkları yad edildi.

Çine Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, eşi Fatma Erdoğan, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelinerek sohbet edildi. Programda vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını ortaya koyan şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla şükran dilekleri iletildi. Şehitlerin emaneti olan aileler ile gazilerin her zaman yanında olunacağı vurgulandı.

Çine Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında olunduğu belirtilerek, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ile gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; kendilerine sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz" denildi.

Program, gaziler ve şehit aileleriyle gerçekleştirilen yemek programının ardından sona erdi.