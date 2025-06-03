Çine\'de Kur\'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği

Aydın'ın Çine ilçesinde 4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

Çine İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Müftüsü Yahya Ofşin de katıldı. Kursiyerlerle tek tek ilgilenen Müftü Ofşin, yaptığı konuşmada 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı boyunca Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin yaz dönemindeki kurslara da katılmalarının önemine dikkat çekti. Müftü Ofşin, yaz döneminde açılacak kurslara tüm öğrencileri davet etti. Programda öğrenciler çeşitli etkinliklerle kurs dönemini başarılı bir şekilde tamamlarken, karnelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi. - AYDIN