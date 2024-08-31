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Çinli bir şirketin yaklaşık 500 çalışanını Türkiye'de geziye göndermesi sonucu Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Çinli turistler Taksim'de keyifli anlar yaşarken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Çin'de bitki çayları ve kahveleri ürünleri satan bir holdingde çalışan yaklaşık 500 kişi, çalıştıkları şirketin Türkiye gezisi düzenlemesi nedeniyle ülkemize geldi. Gezinin yeni adresi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen Çinli turistler, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Taksim Meydanı'nda topluca şemsiye açarak dolaşan, bol bol fotoğraf ve video çektiren, dans edip eğlenen Çinli turistler, çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Tur rehberleri Burak Şahinkuş gezinin son derece keyifli geçtiğini ifade ederken, turistleri gören vatandaşlardan Halit Terazi sergilenen görüntünün güzelliğine dikkat çekti. Çevredeki esnaflardan Baran Deniz ise turistlerin Türkiye'yi tanımak için gelmesinin ve turizmin artışının önemli olduğunu söyledi. - İSTANBUL