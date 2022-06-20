Cirit şöleni nefes kesti

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte düzenlediği "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" coşkuyla gerçekleştirildi.

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Erzurumlular Derneği ile birlikte düzenlediği "Ata Sporumuz Cirit Şöleni" büyük ilgi gördü. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Ata Sporumuz Cirit Şöleninde, ilk olarak cirit alanına kortej yürüyüşü yapıldı. Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda kurulan cirit alanında gerçekleşen programa, protokol ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ozanlar, sanatçılar ve Erzurum Bar ekibinin sahne aldığı programda, Çayırova Anadolu Spor Kulübü Derneği cirit ekibinin gösterileri beğeni topladı. Programda konuşma yapan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, gelenekleri yaşatmak adına düzenledikleri programa katılan eden tüm katılımcılara teşekkür etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise "Geleneklerimizin yaşatılmasını önemsiyorum. Derince Belediyesi ve Kocaeli Erzurumlular Derneği'nin beraber düzenlediği Ata Sporumuz Geleneksel Cirit Şöleni'ne gösterilen ilgi hepimizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

"Anadolu'nun tüm renklerini yaşamaya devam edeceğiz"

"Köklü bir devlet geleneğine sahibiz" diyen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Yarınlarımız için adımlarımızı sağlam bir şekilde atarken geleneklerimizden kopmadan, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerimizle atlı cirit oyunlarımızı bir kez daha sizlerle buluşturduk. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle bir kültür mozaiği olan Derince'miz de Anadolu'nun tüm renklerini ve güzelliklerini bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programımızda sahne alan ozanlarımızı, sanatçılarımızı ve sporcularımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri katıldı. - KOCAELİ