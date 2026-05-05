Cizre'de 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de 1 Mayıs Kutlaması

Cizre\'de 1 Mayıs Kutlaması
05.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Müdürü Çetin, Cizre sanayi esnafını ziyaret ederek 1 Mayıs'ı kutladı ve talepleri dinledi.

Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde Cizre'deki sanayi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın bayramını kutlayan Çetin, yeni yapılan iş yerlerini de yerinde inceledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cizre'de üretim ve alın terinin merkezi olan sanayi sitesinde kutlandı. Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin ve beraberindeki heyet, Cizre sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Programa, Sanayi Sitesi Başkanı Cemal Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız katıldı. İl Müdürü Ahmet Çetin, sanayideki iş yerlerini tek tek gezip ustaların ve işçilerin 1 Mayıs bayramını tebrik etti. Ziyaret kapsamında esnafın taleplerini ve sektörde yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Çetin, sanayi sitesinin gelişimi için hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Heyet, daha sonra inşası tamamlanan ve yeni faaliyete geçen iş yerlerini gezip yerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi Sitesi Başkanı Cemal Özdemir, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin ve heyetine teşekkür ederek "İl Müdürümüzün bu anlamlı günde yanımızda olması bizlere güç vermiştir. Nazik ziyaretleri ve esnafımıza gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, sanayi sitemizde ter döken tüm esnafımız başta olmak üzere bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:29:38. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre'de 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.