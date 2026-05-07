Cizre\'de 335 Hafız İçin İcazet Töreni

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2023-2026 yılları arasında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 335 öğrenci için görkemli bir icazet merasimi düzenlendi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen merasimde, genç hafızlar diplomalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Cizre'de El-Cezeri Yatılı Kur'an kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için Cizre 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda tören düzenlendi. Tribünlerin tamamen dolduğu merasimde duygu dolu anlar yaşandı. 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve vatandaşların türbinleri doldurduğu merasim töreninde 330 hafıza icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. 335 Hafız için düzenlenen icazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, bunun sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda sevinçleri, o yorucu zamanlarımızın ardından bazı pişmanlıkları bazı çaresizlikleri, bazen bu mutsuzlukları biriktire biriktire bu günlere geldiklerini söyledi.

Bugün 335 gencin hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şırnak Valisi Birol Ekici, "Bizler Hz. Nuh'un mekanlarında yaşıyoruz. 70'ten fazla Cezeri ismini kullanan alimimiz var bizim. Biz bu topraklarda yeni Cezerileri, yeni ilim adamlarını sizlerle yetiştireceğiz. Bizim artık hafız kaymakama, hafız memura ihtiyacımız var yoksa yaptığımız işlerin bir miktarı eksik kalabiliyor. Özellikle kızlarımız açısından Diyanet İşleri Başkanlığımızın eğitimden sorumlu genel müdürü bir hanım, örnek olması lazım. Onun için tahsilinize devam etmeniz gerekiyor. Sosyal hayatta yer almanız gerekiyor ki bizden önceki alimlerin ve Hz. Nuh'un mekanına yaraşır şekilde kendimizi yetiştirip milletimize, memleketimize, İslam dünyasına iyi bir şekilde hizmet edebilelim" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yalnızca güçlü bir hafızanın değil sabrın, disiplinin, gayretin ve adanmışlığın da göstergesi olduğuna vurgu yapan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, da Genç yaşlarında böylesine kıymetli bir emaneti gönüllerine nakşeden evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan Cizre, tarih boyunca ilmin, irfanın ve manevi değerlerin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Asırlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan bu aziz şehir; alimleriyle, medreseleriyle ve köklü ilim geleneğiyle hafızalarda müstesna bir yere sahiptir. Mem-u Zin, Molla Ahmed Cezeri, İsmail Ebul-İz El Cezeri, İbni Esir'den miras kalan kültürel derinliğiyle, Dicle Nehrinin bereketiyle yoğrulan Cizre bugün de ilme, eğitime ve manevi değerlere sahip çıkan güçlü bir nesil yetiştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ise "Böyle hayırlı evlatlar yetiştirip böyle anlamlı bir gün yaşamamıza sebep olan anne ve babalara Kur'an aşıklarına müjdeler olsun. Allah'ımız onunla bırakmasın nice yıllar bu tabloları bize tekrar tekrar yaşamayı nasip etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Bugün burada, sadece bir mezuniyet töreni için değil göğüsleri vahiyle dolmuş, zihinleri Kelamullah ile süslenmiş 335 genç muhafızın sevincine ortak olmak için toplandıklarını belirten Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, "Cizre tarih boyunca Melaye Cezeri'lerin, El-Cezeri'lerin izinde ilmin kandili olmuş bir şehirdir. Bugün bu kandilin 335 yeni alevle daha güçlü yandığına şahitlik ediyoruz. Cizre'nin bu bereketli toprağından yükselen bu tekbir sesleri, birliğimizin ve dirliğimizin en büyük teminatıdır. Rabbim hafızlarımızın sayısını artırsın hıfzlarını, hayatlarına rehber eylesin. Okunan her harfin hürmetine memleketimize huzur ve selamet ihsan eylesin" dedi.

Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.