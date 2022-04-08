Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

08.04.2022 10:29
Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehitler için Hz. Nuh Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehitler için Hz. Nuh Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Cizre İlçe Müftülüğünde görevli hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu ardından ilahiler seslendirildi. Programa, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programının ardından Emniyet mensupları tarafından, programa katılan vatandaşlara lokum ve gül suyu ikramında bulundu. - ŞIRNAK

Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu
Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu
Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

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Hisarcık, Şırnak, Nisan, Cizre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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