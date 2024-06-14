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Cizre'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilin bilgilere göre, Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Bir eve yapılan operasyondaki aramalarda 1 kilo 876 gram metamfetamin maddesi, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, üzerinde ibare bulunmayan 25 adet namlu ve 25 adet namlu kapağı ele geçirildi. Evde bulunan S.A. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(MY-AKK-HA-Y)