Cizre Kalesi'nden nehre atlamaya kalkışan genç kızı polis ikna ederek aşağı indirdi - Son Dakika
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Cizre Kalesi'nden nehre atlamaya kalkışan genç kızı polis ikna ederek aşağı indirdi

Cizre Kalesi\'nden nehre atlamaya kalkışan genç kızı polis ikna ederek aşağı indirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Kalesi'ne çıkarak Dicle Nehri'ne atlamak isteyen genç kız, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu vazgeçti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kız sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

21.02.2024 20:40  Güncelleme: 20:42
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Cizre Kalesi'nden nehre atlamaya kalkışan genç kızı polis ikna ederek aşağı indirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Kalesi'ne çıkarak Dicle Nehri'ne atlamak isteyen genç kız, ikna çabaları sonucu vazgeçti.

Alınan bilgilere göre, S.Ö., Cizre Kalesi harabelerine çıkarak atlamak istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

S.Ö. polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç verdi. S.Ö., sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cizre Kalesi'nden nehre atlamaya kalkışan genç kızı polis ikna ederek aşağı indirdi - Son Dakika
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