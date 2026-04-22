Çocuk başkanın ilk talebi, 'Daha çok kütüphane yapılsın' oldu - Son Dakika
Çocuk başkanın ilk talebi, 'Daha çok kütüphane yapılsın' oldu

22.04.2026 17:26  Güncelleme: 17:28
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay, Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Temsili Başkan Tuncay, bugüne kadar yapılan kütüphaneler için teşekkür ederken, daha fazla kütüphane yapılması yönündeki talebini de iletti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarına bir kez daha çocuklar geçti. Düzce Belediye Başkanlığı makamının temsili yeni sahibi ise Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay oldu. Makam tesliminde temsili başkan Tuncay'ı karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, ilk olarak içerisinde Anıteser ve Millet Bahçesi-2 projesinin yer aldığı maketi göstererek yapılacak çalışmalara dair Tuncay'a bilgi vererek, temsili görevinde kendisine başarılar diledi.

"Geleceğin bir parçası değil, bugünün de en renkli ve umut dolu sesleriyiz"

Makam koltuğuna oturan temsili başkan Mehmet Fatih Tuncay, günün anlam ve önemine dair değerlendirmede bulunarak, "Atamızın biz çocuklara armağan ettiği bu özel günde şehrimizin yönetim koltuğunda oturuyor olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu vesile ile bize bu özel günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ben bugün sadece bir koltuk devralmıyorum. Aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hissediyorum. Biz çocuklar sadece geleceğin bir parçası değil, bugününde en renkli ve umut dolu sesleriyiz. Yarının yöneticileri, öğretmenleri, doktorları ve bilim insanları olacağız. Ülkemizi daha güzel, daha adil ve daha güçlü bir hale getirebilmek için çok çalışacağız. Hayallerim ve ideallerim bu şehirden daha büyük. Gelecekten ümitliyim. Hep birlikte aydınlık yarınlara yürümek dileği ile bayramımız kutlu olsun. Unutmayın; dünya çocuklarla çiçek açar" dedi.

"Bu koltukta sadece kendimi değil okullarında hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm arkadaşlarımı da temsil ediyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Tuncay, "hayallerimdeki şehirde daha çok yeşil alanın olduğu, sokak hayvanlarının sevgi ile korunduğu, her çocuğun sanat ve spora kolayca ulaşabildiği, güvenli ve umutlu bir yaşam hayal ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Hasan Günden'in bugünkü talimatını sorması üzerine temsili başkan Tuncay, kütüphane hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek daha çok kütüphanelerin olmasını istediğini dile getirdi.

Günden, ise Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kütüphanelere verdiği önemden bahsederek, "Başkanımızın ilk işi şehri kütüphanelerle donatmak oldu. Siz gençlere daha fazla kütüphane yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İleride yeni kütüphanelerin müjdesini de bizlerden bekleyiniz" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Hasan Günden, temsili başkan Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay'a çeşitli hediyeler takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
