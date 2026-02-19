Çocuk Bayrağı Yerden Aldı - Son Dakika
Çocuk Bayrağı Yerden Aldı

Çocuk Bayrağı Yerden Aldı
19.02.2026 14:43
Kayseri'de bir çocuk, yerdeki Türk Bayrağı'nı alıp öperek katladı, görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaldırımda gördüğü Türk Bayrağı'nı koşarak alan çocuk, o an motosikletiyle oradan geçen gencin kask kamerası tarafından kaydedildi. Çocuk ne yaptığının sorulması üzerine "Bayrağı yerde gördüm, gönüm el vermedi" şeklinde cevap verdi.

Olay; Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki Türk Bayrağını gören çocuk, koşarak yerden aldı. Bayrağı katlayan çocuk öperek yoluna devam etti. O sırada motosikleti ile oradan geçen Ersin Çampınar çocuğun hareketlerini görerek yanına gitti. 'Helal olsun çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun' sorusuna çocuğun verdiği "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtı kask kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından izlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

