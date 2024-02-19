Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar Konferansı

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Klinik psikolog ve yazar Mehmet Teber, "Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar" konferansında anne ve babalara çocuk yetiştirmek ile çocuğun eğitim hayatı konusunda önemli tavsiyeler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür takvimi kapsamında klinik psikolog ve yazar Mehmet Teber, "Çocuk Eğitiminde Modern ve Geleneksel Yanlışlar" konferansında anne ve babalara çocuk yetiştirmek ve çocuğun eğitim hayatı konusunda önemli tavsiyeler verdi. Teber, "Duygu ve davranış birbirinden ayrı ama birbiriyle bağlantılı mekanizmalardır. Birisi size hakaret ettiğinde kızabilirsiniz. Burada kızmak duygudur ve hakaret eden birine karşı bu duyguyu hissetmek normaldir. Ancak kızgınlığın sonrasında ortaya çıkan şiddet davranışı normal değildir. Çocuklarla iletişim kurarken onların duygularını anlamalı, davranışlarına ise yön vermeliyiz. Kendisinin kalemini alan arkadaşının kafasına vuran bir çocuk kızmıştır. Biz onun duygusunu anlamadan direkt çocuğa kızarsak hata yapmış ve çocuğu anlamamış oluruz. Çünkü çocuğun kızması normal ancak bu kızgınlığı ifade etmesi yanlıştır. Daha doğrusu çocuk, duygusunu nasıl ifade edeceğini bilmemektedir" dedi. - SAKARYA