Çocuk Hakları Haftası Niğde\'de Kutlandı

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18-22 Kasım Çocuk Hakları Haftası Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF desteği ve işbirliği ile 2000 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair yapılan sözleşme gereği ülkemizde her yıl 18-22 Kasım Çocuk Hakları Haftası kutlanıyor. Her çocuğun yaşama, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel veya psikolojik sömürülere karşı korunma hakkına sahip olması ilkesi konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan hafta çerçevesinde Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi çeşitli etkinliklerle farkındalık çalışması yaptı. 18-22 Kasım Çocuk Hakları Haftası çerçevesinde Ankara'da düzenlenen 25. Çocuk Hakları Formu'na katılan komite üyeler, kurum ve kuruluşlarda da çeşitli etkinlikler düzenledi.

Niğde'nin çeşitli bölgelerinde tanıtımlar düzenlendi, ziyaretler gerçekleştirildi, yeni ismi çocuk hakları olacak olan otobüs durağı giydirme çalışması yapıldı. Yapılan açıklamada, çocuklarla birlikte düzenli periyotlarda geziler düzenlendiği de ifade edildi. - NİĞDE