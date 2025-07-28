Çocuk Koruma Eğitimi Eskişehir\'de Başladı

Çocuk koruma hizmetlerinde ulusal standartları oluşturma hedefi doğrultusunda düzenlenen "Karar Destek Mekanizmaları Değerlendirme Çerçevesi Eğitimi" Eskişehir'de başladı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından iletilen paylaşımda çocuk koruma hizmetlerinde yeni döneme geçildiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk koruma hizmetlerinde ulusal standartları oluşturma hedefi doğrultusunda düzenlediği "Karar Destek Mekanizmaları Değerlendirme Çerçevesi Eğitimi" bugün Eskişehir'de başladı.

Çocuk alanında görev yapan meslek elemanlarının kapasitelerini artırmayı amaçlayan ve beş gün sürecek olan programın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında, çocuk koruma ve sosyal hizmet alanında çalışan uzman personelleri bir araya getirilirken, program özellikle korunma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili yürütülen çalışmalarda, karar alma süreçlerini bilimsel ve standart bir temele oturtulması hedefleniyor.

İl Müdürü Bayrak: "Hızlı Karar ve Doğru Sonuçlar Hayati Önem Taşıyor"

Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Orhan Bayrak, sosyal hizmetlerin dinamik ve hassas yapısına dikkat çekti. Bayrak, "Sosyal Hizmetler alanında görev yapan meslektaşlarımızın, karşılaştıkları vakalarda hızlı karar verebilme, kurumlar arası koordinasyonla birlikte hareket etme ve en nihayetinde en doğru sonuçlara ulaşma gibi bir zorunluluğu var. Bu eğitim, tam olarak bu yetkinlikleri güçlendirmek için tasarlandı," ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Bayrak, eğitimin tüm katılımcılar için verimli geçmesi temennisinde bulundu. Beş gün boyunca devam edecek olan eğitim programının temel amacı, çocuk alanında çalışan uzmanların, benzer vakalara aynı mesleki perspektif ve metodoloji ile yaklaşmasını sağlamak olduğunu belirten Bayrak, "Bu standardizasyon sayesinde, çocuğun yüksek yararını gözeten müdahale yöntemlerinin ülke genelinde eşit ve adil bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR