Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

23.04.2022 21:59

Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde binlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Etkinlikler Özel Eğitim Ritim Grubu'nun gösterisiyle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerine devam eden öğrencilerin şiir okumaları ve müzik gösterileriyle devam eden programda çocuk gelişim merkezlerindeki çocuklar da çeşitli gösteriler sundu.

Çocuklar meydanda kurulan çadırlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Deney Evi, Akıl Oyunları Kulübü, Satranç Kulübü, Alevde Cam İşleme ve Resim Kulübü'nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Ayrıca çeşitli oyunlarla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönüllerince kutlamaları sağlandı. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde de 23 Nisan Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin eserleri sergilenmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

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Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Çocuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika


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