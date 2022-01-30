Çocuklar için 'Sinema Günleri' devam ediyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nin, yarıyıl tatiline giren öğrencileri karne hediyesi olarak sinema ile buluşturduğu sinema günleri etkinliği devam ediyor.

Durugöl Mahallesi'nde Altınordu Belediyesi'ne ait Trafik Eğitim Parkında 9 gün boyunca devam edecek olan sinema günleri etkinliği ile çocuklar güzel bir sömestr tatili geçiriyor. Dün başlayan ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ikinci gününde çocuklar sinemaya ilgi gösterirken, ikram edilen patlamış mısır ve elma suyu çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Çocukların yoğun ve yorucu bir eğitim dönemi geçirdiklerini kaydeden Başkan Tören, "Eğlenceli, renkli, dinlendikleri ve aynı zamanda eğlenirken öğrendikleri aktiviteler ile çocuklarımızı ikinci yarıyıla hazırlıyoruz. Bu vesile ile uzun süren pandemi koşulları nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan ailelerimiz, özellikle anneler için de çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirme imkanı sunan bir etkinlik. Çocuklarımız için eğlenceli öğreten ve dinlendiren keyifli etkinliklerimiz devam edecek. Yoğun ilgileri sebebiyle hem çocuklarımıza hem de kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hafta sonunda saat 13.30 ve 18.30 arasında iki seans olarak düzenlenen sinema gösterimi hafta içi ise her gün saat 18.30'da tek seans olarak devam edecek. - ORDU