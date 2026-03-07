Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı - Son Dakika
Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı

07.03.2026 14:02
Sinop Üniversitesi, çocuklara ramazan kültürünü tanıtmak için geleneksel iftar etkinliği düzenledi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen ve çocuklara ramazan kültürünü sevdirmeyi amaçlayan "Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, "Üniversiteler sadece bilim üreten yerler değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı kültürel değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran sorumluluğa sahip kurumlardır" dedi.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Prof. Dr. Sabri Bilgin ve Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan, Genel Sekreter Şenol Metin, akademik ve idari personel, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı. Programın açılışında konuşan Taşdemir, şunları söyledi:

"Tekne orucu kültürümüzün en güzel yanı zarif bir eğitim modeli olmasıdır. Zariften kastımız ne? Bakın şu anda çocuklarımız resim yapıyor, yarışıyorlar. Biraz sonra iftarlarını bizden önce yapacaklar. Belki günün bir bölümünü oruçlu tuttular ya da tutmadılar hiç önemli değil. Ama bu ortamı beraber yaşıyorlar. Bu işi zorlamadan sevdirerek teşvik ederek gerçekleştiriyoruz ve çocuklarımızın hafızasında aslında ramazanı ve oruç ayını güzel bir hatıra olarak saklamış oluyoruz, elde etmiş oluyoruz. Kıymetli ailelerimiz üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Tekne Orucu iftarına hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayı aslında sakinliğin olduğu bir aydır. Paylaşmanın, dayanışmanın, şükrün, sabrın ve huzurun olduğu bir aydır. Bu ayı yaşıyoruz. Üniversiteler sadece bilim üreten yerler değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı kültürel değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran sorumluluğa sahip kurumlardır. Dolayısıyla bugünkü gerçekleştirdiğimiz tekne orucu faaliyeti de bu anlamda gerçekleşen bir faaliyettir. Tekne orucu kadim bir kültüre sahiptir."

İftar öncesinde Turizm Fakültesi ve Matematik Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan palyaço gösterileri, animasyonlar ve yarışmalarla çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

