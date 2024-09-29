Çocuklar için Tırmanış Eğitimi

Yerel

Eskişehir'de Dorlion Arama Kurtarma'nın (DAK) 7-10 yaş çocuklarla gerçekleştirdiği tırmanış eğitiminde uygulamalarla pratik yapıldı.

Arama kurtarma, sosyal yardımlaşma ve destek faaliyetleri gerçekleştiren DAK çalışmalarını sürdürüyor. Eksi 25 Derneği Atölye faaliyetleri çerçevesinde de, 7-10 yaş çocuklarla bir tırmanış eğitimi gerçekleştirildi. Gerekli önlemler alınarak yapılan çalışmalarda çocuklar tırmanmayı uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladı. - ESKİŞEHİR