Çocuklar karnelerini Altınok'un elinden aldı - Son Dakika

- Çocuklar karnelerini Altınok'un elinden aldı

ANKARA - Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezinin minik öğrencileri karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un elinden aldı.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi dönem sonu töreni Yunus Emre Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Çocuklar karnelerini Keçiören Belediye Başkanı Altınok tarafından aldı. 31okul öncesi öğrencisine karne dağıtımı yapılırken toplamda 619 öğrenciye de katılım belgesi verildi. Karne ve katılım belgesi dağıtımının ardından program okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı dans gösterileriyle devam etti.

Dönem sonu töreninde konuşan Altınok, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz.Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her alanda yetiştirmemiz lazım. Bu dünya bizim değerlerimizden ayrı bir dünya. İletişim çağı çok hızlı gelişiyor. Bunları faydalı işler için kullanmamız lazım. Dünyanın en pahalı şirketleri bilişim şirketleri. Bu şirketlerin her alanda faaliyetleri var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Onların geleceği için her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.