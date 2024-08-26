Çocuklar Kendi Parklarını Kurdu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde evlerine yakın bir bölgede oyun parkı bulunmayan çocuklar, topladıkları atık malzeme ve ahşaplarla kendi parkını kurdu. Yaptıkları tahterevallli, kayak, oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, kendileri için park yapılmasını istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Irmak Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, evlerine yakın bir alanda park bulunmaması sebebiyle kendi parklarını yapmaya karar verdi. Çevreden ahşap, atık lastik ve benzeri malzemeler toplayan çocuklar, tahterevalli, kayak ve oyun parkurları, oturaklar yaptı. Yaz tatillerini oyunlar oynayarak geçirmek isteyen çocuklar, kendi imkanları ile boş araziye kurdukları parkta doyasıya eğleniyor. Cide ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan evlerine yakın olan bir park bulunmadığını belirten çocuklar, yetkililerden destek istedi.

Evlerine yakın bir alana park yapılmasını isteyen çocuklar, eğlenebilecek tahterevalli, salıncak, çardak, salıncak yapılmasını talep etti. - KASTAMONU