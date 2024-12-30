Çocuklar Kış Kampında Eğlendi - Son Dakika
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Çocuklar Kış Kampında Eğlendi

Çocuklar Kış Kampında Eğlendi

Safranbolu'daki çocuklar, kış kampında oyunlar oynayıp doğada keyifli bir gün geçirdi.

30.12.2024 13:57
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan devlet koruması altındaki çocuklar, kış kampı etkinliğinde hem karın keyfini çıkardı hem de doyasıya eğlendi.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 12.'sini düzenledikleri etkinlik kapsamında Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kış kampı etkinliği hazırladı. Çocuk evlerinden arazi araçlarıyla alınan öğrenciler bin 500 rakımlı Sarıçiçek yaylasına götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve çocuk evleri müdür ve müdür yardımcılarının da katıldığı etkinlikte beyaz örtüyle kaplı doğanın eşsiz güzellikleri arasında çocuklar 'koca ayak', 'çuval' ve 'halat çekme' gibi oyunlarda yarışarak doyasıya eğlendi. Karla kaplı arazide ayrıca, havalı tüfekle hedef vurma ve balon patlatma için mücadele veren çocuklar, yakılan ateş karşısında ekmek arası sucuk ve köfte yiyerek günün tadını doyasıya çıkarttı.

Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar etkinlikte ayrıca arazi araçlarında copilotluk yaparken, paletli kar aracı ile de doğada gezi yapmanın keyfini yaşadılar.

Etkinlik sonunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere KARDOFF tarafından kupa ve madalya ödülleri takdim edildi.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, kulüp olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında 12.'sini düzenledikleri etkinlikte yuvada kalan çocuklarla oyunlar oynandığını söyleyerek, "Eğlenceli bir gün geçirdik. Hem çocuklarımız hem de biz mutlu olduk. Onlara copilotluk yaptırarak güvenlik bir şekilde heyecanımıza ortak ettik. İnşallah amacına uygun bir etkinlik olmuştur" dedi.

KARDOFF Başkanı Demir ve kulüp üyelerine teşekkür eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ise, "Devletimizin himayesinde olan çocuklarımızla doğanın beyaz örtüsü ile kaplanan eşsiz güzellik içindeki doğasında çok güzel ve keyifli ve kaliteli bir zaman geçirdik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz birbirinde güzel oyunlar oynadı. Onlar için de çok keyifli bir gün oldu" diyerek, desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Demir'e plaket takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar Kış Kampında Eğlendi - Son Dakika

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