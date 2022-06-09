Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor - Son Dakika
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Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor

09.06.2022 13:29
Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda her ay yüzlerce öğrenciye, parkur, tırmanış, denge konularında uygulamalı eğitim vererek, becerilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda her ay yüzlerce öğrenciye, parkur, tırmanış, denge konularında uygulamalı eğitim vererek, becerilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesindeki Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda öğrencilere zorlu parkurlarda eğitim veriyor. Şehrin genelindeki ilk ve ortaokullardan öğrencileri misafir eden parkta, çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Parkta en iyi şekilde ağırlanan öğrenciler, parkur, tırmanış, dengede kalma gibi eğitimleri zorlu alanlarda görüyor. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve risklerin sıfıra indirildiği eğitim alanında öğrenciler ipte yürüyor, sallanan tahtaların üzerinde dengede kalmaya çalışıyor, iple belirlenen noktalar arasından kayarak geçiyor. - SAKARYA

Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor
Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor
Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor
Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar, macera parkta becerilerini keşfediyor - Son Dakika

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