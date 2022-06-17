Çocuklar Malazgirt FM'de 'Söz bende' dedi - Son Dakika
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Çocuklar Malazgirt FM'de 'Söz bende' dedi

17.06.2022 20:00
Çocuklar Malazgirt FM'de 'Söz bende' dedi

Muş'da 1071 Malazgirt FM tarafından başlatılan "Söz Bende Köy Okulları Projesi' çerçevesinde öğrenciler "Söz bende" dedi.

Muş'da 1071 Malazgirt FM tarafından başlatılan "Söz Bende Köy Okulları Projesi' çerçevesinde öğrenciler "Söz bende" dedi.

İçişleri Bakanlığının 'Gönül radyoları' uygulaması çerçevesinde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından 12 Mart 2019 tarihinde kurulan ve açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı 1071 Malazgirt FM 'Söz Bende Köy Okulları Projesi'ni başlattı. 14 köy okulu olmak üzere 82 öğrenci Malazgirt FM dinleyicilerine "Söz bende" dedi. Malazgirtli köy çocukları bu programlarda hikaye okuyup şiirler, şarkılar seslendirdiler. Hayalini kurdukları meslekleri icra edenlerle görüştüler, merak ettikleri her şeyi sorma fırsatı yakaladılar. Canlı telefon bağlantılarıyla pilot, doktor ve akademisyenleri dinleyiciler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Söz bende' programının amacından bahseden proje görevlisi Malazgirt FM Yapımcı ve Sunucusu Tuba Gökdemir ve Ferit Budak, "Malazgirt İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer tarafından onaylanan ve başlatılan 'Söz bende' programının amacı; çocuklarımızın düşüncelerini, ilgilerini, hayallerini ve yeteneklerini Malazgirt FM dinleyicileriyle buluşturmak. Hayallerini hakikate dönüştürme yolunda katkı sağlayabilmek. Çocuklarımızın hayatlarına alanlar açmaya çalışırken devletimiz tarafından Malazgirtli vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Malazgirt FM Radyosu'nda çocuklarımızın da kendilerini bulabilecekleri bir zamanın var olabileceğinin mümkün olduğunu gösterebilmektir. Malazgirt'in tarihini bilmeleri, bununla ilgili uzman isimlere sorular sormaları, tarihten günümüze gelen izlerin peşinde olmaları ve onların dilinden gözlerinden birlik beraberlik olgumuzu hissettirebilmeleri bizler için paha biçilemez bir deneyim oldu. 14 köy okulu olmak üzere 82 öğrenci mikrofonlarımızda Malazgirt FM dinleyicilerine 'Söz bende' dedi. Çocuklarımız hazırlamış oldukları içerik ve sürprizlerle birlikte her hafta Malazgirt FM dinleyicileri ile buluşmaya devam edecek" dedi.

En son 'Söz bende' programı konukları Çayırdere İmam Hatip Ortaokulu ve Çayırdere İlkokulu öğrencileri ise çok güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve radyo çalışanlarına teşekkür etiller. - MUŞ

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Muş ve Bitlis'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı Muş ve Bitlis'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı
Kaynak: İHA

fuat oktay, Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar Malazgirt FM'de 'Söz bende' dedi - Son Dakika

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