"Çocuklar oyuncaklarının gerçeğini Melikgazi araç parkurunda görecekler" - Son Dakika
Üye Girişi

"Çocuklar oyuncaklarının gerçeğini Melikgazi araç parkurunda görecekler"

08.06.2022 16:34
"Çocuklar oyuncaklarının gerçeğini Melikgazi araç parkurunda görecekler"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın saat 15.00'te "80 İş Makinesi ve Araç Tanıtım Etkinliği" düzenleyeceklerini söyleyerek çocukların en sevdiği oyuncaklar olan kepçe, kamyon, greyder gibi araçların gerçeklerini görmek için çocukları aileleriyle birlikte etkinliğe davet etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın saat 15.00'te "80 İş Makinesi ve Araç Tanıtım Etkinliği" düzenleyeceklerini söyleyerek çocukların en sevdiği oyuncaklar olan kepçe, kamyon, greyder gibi araçların gerçeklerini görmek için çocukları aileleriyle birlikte etkinliğe davet etti.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok çalışma ve hizmeti ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi de belediyemizin iş makinesi ve araç parkurunu güçlendirdik. Güçlendirmeye devam ediyoruz. Yarın saat 15.00'te Melikgazi Belediyemizin satın almış olduğu 80 iş makinesi ve aracın tanıtımını Mustafa Şimşek Caddesi üzerindeki Mix AVM'nin arkasındaki alanda yapacağız. Büyük bir alanda kepçe, greyder, kamyonlar, ilaçlama araçları, çöp toplama araçları ve farklı farklı araçların hepsini sergileyeceğiz. Çocukluğumuzda bizler oyuncak kamyon, kepçe ve greyderle oynayarak büyüdük. Muhtemelen sizlerin çocukları da bu araçlarla oynuyorlar. Çocuklar iş makinelerini çok sever, merak ederler. Ben buradan tüm velilerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı, torunlarınızı alın programımıza getirin. Yarın saat 15.00'teki programımızda iş makinelerini kendilerine gösterelim hem de çocuklara güzel bir görsel eğitim verelim. Ayrıca yine yarın Koray Haklı konserimizde festival havasında bir gün geçirmek için hepinizi tanıtım törenimize bekliyorum." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Kovalamaca sonucu durdurulan minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı Kovalamaca sonucu durdurulan minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Çocuklar oyuncaklarının gerçeğini Melikgazi araç parkurunda görecekler' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışma için hırslanan anne, kızının bakire olduğunu söyleyince ortalık toz dumana döndü
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: "Çocuklar oyuncaklarının gerçeğini Melikgazi araç parkurunda görecekler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement