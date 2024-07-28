Çocuklar Şenlikte Gönüllerince Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çocuklar Şenlikte Gönüllerince Eğlendi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde engelli, otizmli ve köy çocukları doyasıya eğlendi. Şenlikte çocuklara kitap hediye edildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da çocuklarla vakit geçirip sohbet etti. Kaymakam Ferit Can ise etkinliğin amacının çocukları sosyal ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

28.07.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendiler

YOZGAT - Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Kaynarpınar Mesire alanında ilk kez gerçekleştirilen çocuk şenliğinde engelli, otizmli ve köy çocukları şenlikte doyasıya eğlendi.

Çayıralan Kaymakamlığınca çocukların sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de eşlik etti. İlçe halkının yanı sıra köylerden minibüslerle getirilen çocukların da katılım sağlandığı şenliğe, engelli ve otizmli özel çocuklarda katılarak unutulmaz bir gün yaşadılar.

Renkli görüntülerin oluştuğu ve ilçede ilk defa düzenlenen şenliğe katılan her çocuğa kitap hediye edilirken şenlikte yüz boyama, Hacivat ve Karagöz oyunu, palyaço ve sihirbazlık gösterileri ile çeşitli oyunlarla çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı. Şenlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edildi. Havai fişek gösterileri ile renklenen şenlikte onlarca çocuk doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'da düzenlenen şenliğe katılarak çocuklar ve aileleriyle vakit geçirip sohbet etti.

Çocuk şenliğine katılan Rüveyda Çakır, "Eğlenmeye geldik, şimdi şarkı dinliyoruz. Çok mutlu oldum, eğleniyorum." dedi.

Yurtdışından geldiğini söyleyen Fevzi Can Talas ise, "Çocukların keyfi yerinde, onlar çok mutlu. Çok güzel bir program olmuş çocuklar için. Yurtdışından geliyoruz ve ilk defa böyle bir programla karşılaşıyoruz. Burası çok eğlenceli." şeklinde konuştu.

Çayıralan Kaymakamı Ferit Can da, "Bizler bu etkinliği düzenlerken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha sosyal ve özgüvenli bireyler olarak hayata kazandırabilmeyi amaçladık. Etkinliğe katılan her bir çocuğumuza kitap hediye ettik. Bu vesile ile ufku açık, hayatında ahlaklı işinde becerikli ve okumayı seven bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Çayıralan ilçemizin köylerinden de dahil olmak üzere dezavantajlı bireylerimizi, özel çocuklarımızı da etkinliğe davet ederek, sosyalleşmelerini ve hayatla kaynaşmalarını sağladık. Onlar için de bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu sene birincisini düzenlediğimiz Çayıralan Kaymakamlığı Çocuk Şenliği'ni her sene temmuz ayında bizden sonra gelecek kaymakamlarımızın da devam ettirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Çayıralan, Yozgat, Çocuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar Şenlikte Gönüllerince Eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar Şenlikte Gönüllerince Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement