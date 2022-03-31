Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - "7'den 70'e her... - Son Dakika
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Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - "7'den 70'e her...

31.03.2022 10:52

Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor Eğitmen Tayfun Taşçı: "7'den 70'e her yaştan öğrencim var" Eskişehir'de çocuklara robotik kodlama eğitimi veren Tayfun Taşçı, geleceğin mesleği olan mekatronik, elektronik gibi konularda...

Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor

Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor

Eğitmen Tayfun Taşçı:

"7'den 70'e her yaştan öğrencim var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çocuklara robotik kodlama eğitimi veren Tayfun Taşçı, geleceğin mesleği olan mekatronik, elektronik gibi konularda minikleri yetiştiriyor.

Eskişehir'de satranç ve robot kulübü adında eğitim merkezi olan Tayfun Taşçı, çocukları geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Robotik kodlama üzerine eğitimler veren Taşçı, bu konuda meraklı çocuklara yazılım öğretiyor. Öğrenilen yazılımlardan sonra mekanik araçların hareketleri kontrol edilip robotlara kodlanan her şey yaptırılabiliyor. Miniklerin dışında, yazılım, makine mühendisleri ve üniversite hocalarının da kendinden kodlama dersleri aldığını belirten Taşçı, 7'den 70'e her yaştan öğrencileri olduğunu söyledi.

"Küçük yaştan başlamak her zaman avantajlı"

En büyük amacının çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak olduğunu vurgulayan Tayfun Taşçı, sistemin robotik üzerine kurulması gerektiğini bu sebeple çocukları yetiştirdiğini söyledi. Yarışmalara katılmış öğrencilerinin olduğundan bahseden Taşçı, Türkiye'de 5. almış ve bölge birincilikleri olan öğrencileri olduğunu dile getirdi. Taşçı, "Yazılım olarak özel kartlarımız var bu kartlara "C, C++" türü yazılımları yükleyebiliyoruz. Yazılım mühendisliği hatta makine mühendisliği alanında da öğrencilerimiz var. Onlara da eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin yaş skalası 8 yaşından başlıyor, üniversite hocalarına kadar her yaştan öğrencimiz var. Tabi ki küçük yaştan başlamak her zaman avantajlı ama ileriki yaşlar içinde eğer ilgisi varsa sıkıntı olmuyor" diye konuştu.

"Bu alanda ilgili çocuklara gelmelerini tavsiye ederim"

Programlama ve kodlama alanlarını sevdiği için eğitim almak istediğini söyleyen 14 yaşındaki Kemal Ergin, bu alanlara ilgili her insanın kendini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Öğrenci Ergin, "Burada robotik kodlama eğitimleri alıyoruz. Gelecekte programlama yazılımcılığı ve oyunlarla alakalı kodlama yapmak istiyorum, bu nedenle burada eğitim almaya karar verdim" dedi.

Hocalarının çok güzel eğitim verdiğinden bahseden 14 yaşındaki öğrenci Oğuzhan Ertoy ise, "Gelecekte yazılımla alakalı bir iş istiyorum. Eğitim güzel geçiyor, çok severek geliyorum. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Ben de gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.

Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - 7'den 70'e her...
Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - 7'den 70'e her...
Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - 7'den 70'e her...

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Üniversite, Eskişehir, Robot, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - '7'den 70'e her... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklara robotik kodlama eğitimleri verip geleceğe hazırlıyor- Miniklere kodlama ve yazılım öğretiyor- Eğitmen Tayfun Taşçı: - "7'den 70'e her... - Son Dakika
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