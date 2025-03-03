Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti - Son Dakika
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Politika

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

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Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla 1 Mart'ta İstanbul'a götürüldüğü, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiği ve bu sırada MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

03.03.2025 12:54  Güncelleme: 13:02
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte "Kendini feshetme" çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÖZEL İZİNLE EŞİNE REFAKAT ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen bu görüşmeye ilişkin detayları gazeteci Yıldıray Oğur paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldüğünü ifade eden Oğur, Bahçeli'yle bu sırada telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etmiş

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin, öncelikle Başak Demirtaş için geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ardından başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi. Demirtaş'ın da Bahçeli'ye yürütülen süreçten çok umutlu olduğunu ve bu sürece destek vermeye devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etmiş

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPABİLİR

Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatından sonra Edirne'ye dönerken, bu görüşme ile ilgili bugün Adalet Bakanlığı'ndan açıklama yapılabileceği belirtildi.

DEM PARTİ DOĞRULADI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Doğan, "Partilerarası diyalog, liderlerarası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum" yanıtını verdi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş, Öcalan'ın PKK terör örgütüne yönelik çağrısıyla ilgili "Tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadesini kullanarak sürece destek verdi.

Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

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Son Dakika Politika Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Beşiktaş 1903:
    Bu dem ve pkk hep akp ve mhp ye çalıştı zaten 131 94 Yanıtla
    Ademoğlu Cumuriyet:
    Hiçbirini sevmem Atatürk'ün izinden giden Cumhuriyetçi bir insanım ve evet insanım atamdan da öğrendiğim gibi dürüst ve doğruyumdur. Şu mesajını neye dayanrak yazdığını anlamadım ama daha komik espiriler mevcut. Atamızın izinden gitmyen atamızın kurduğu parti ile meydanlarda mitingleri Türk bayrağı ile giremediğimiz mitingleri var dem ve pkk nın... 3 1
  • Uuu bbb:
    akpmhppkk 125 81 Yanıtla
    Uğur Kart:
    CHPKK YI UNUTMUŞSUN KOMŞUNUN ÇOCUĞUUU 3 4
  • Galatasaray 1905:
    geçmiş olsun sayın Selahattin Demirtaş sen sen ol ne bahceliye nede akp ye güvenme istedikleri kadar arasın bunlar hepsi gidecek az kaldı 121 84 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sayın Demirtaş siyasi rehinedir derhal özgür bırakılmalı 80 83 Yanıtla
    Ali :
    Ne Sayini lan gvt. Onca vatandasimizin sehit olmasina sebeb olan birine nasil hitap edersin Pst. 5 1
  • İSMAİL KILINÇ:
    Chpkk diyenler,mhpakpkk diyecek mi acaba kimlerrr kimlerle 98 43 Yanıtla
  • Sonmezz:
    Buna bu izni veren devlet zamanında insanları annelerinin cenazesine yollamadı.. hesapları sorulacak 53 36 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Bu nasıl iştir arkadaş bunun yüzünden onlarca insan öldü izin vermek nedir 38 47 Yanıtla
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