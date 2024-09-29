Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

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Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen söyleşide Prof. Dr. İlknur Maviş, çocukluk döneminde dil ve konuşma bozuklukları konusunu katılımcılara anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, sağlık konularına ilişkin öğretici programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile 'Çocukluk döneminde dil ve konuşma bozuklukları' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Dil ve Konuşma Terapistleri Dernek Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş, katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

"İlk söyleşimizi en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza ayırmak istedik"

Prof. Dr. İlknur Maviş sunumunda, çocukların bebeklikten itibaren konuşma konusunda yaşadıkları zorlukları, anne ve babaların dikkat etmesi gereken hususları, konuşma bozuklukları konusunda izlenmesi gereken yolları etraflıca ele aldı. Prof. Dr. Maviş, sunumunun sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım da, "Yeni eğitim-öğretim dönemine başladığımız şu günlerde ilk söyleşimizi en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza ayırmak istedik. Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a, başkan yardımcılarımıza ve Dış İlişkilere Müdürlüğü'müze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocamız bugün bizlerle çok kıymetli bilgiler paylaştı, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sizin desteğinizle çocuklarımızın gelişimi adına çok önemli bir konuyu işledik"

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye ise, "Sevgili Hocamız bugün çok duru ve güzel bir anlatım ile önemli konular hakkında bilgiler verdi. Belediyeciliğin en güzel taraflarından biri de insanlarımıza faydalı olabilmek. Sizin desteğinizle çocuklarımızın gelişimi adına çok önemli bir konuyu işledik, verimli bir söyleşi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Konuşmacı Prof. Dr. Maviş'e teşekkür belgesi takdim edilen etkinlik, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile son buldu. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri Zehra Zeydan ve Saadet Gökçe Önay'ın yanı sıra eğitimciler, ve anne-babalar katıldı. - ESKİŞEHİR