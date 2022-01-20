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"Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir" - Son Dakika

"Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir"

20.01.2022 09:51
"Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir"

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Seda Çavuş, çocuklarla markete veya alışveriş merkezine gitmenin bir aktivite olmadığını söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Seda Çavuş, çocuklarla markete veya alışveriş merkezine gitmenin bir aktivite olmadığını söyledi.

Aileden çocuğa, sağlıktan eğitime, hayatın her alanını, konuk akademisyenlerle enine boyuna değerlendiren program yapımcısı ve sunucusu, Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, bu hafta "Pandemide Çocuk Olmak" konusunu ele aldı.

Pandemi sürecinin herkes için oldukça zorlu geçtiğini, ancak dışa bağımlı olan çocuklar için ise daha zorlayıcı bir süreç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, bu süreçte çocukların salgın konusunda bilgilenmesini sağlayarak, salgının etkisinin azaltılabileceğini ifade etti. Salgın sürecinde kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuş, bilime güvenilmesi gerektiğini, konuyla ilgili okuyup araştırma yapıldıktan sonra tutum ve davranışlara yön verilmesi tavsiyesinde bulundu.

"Çocukla markete veya AVM'ye gitmek bir aktivite değildir"

Pandemi sürecinde çocukların strese maruz kalmamaları için ebeveynlerin onlarla birlikte zaman geçirmelerini isteyen Dr. Zeynep Seda Çavuş, "Çocuklar rutini ve kuralları sever. Onları rutinin dışına çıkarmadan, günün hangi saatinde yemek yiyorsa, hangi saatinde uyuyorsa bu zamanlara dikkat etmeliyiz. Yaptığımız işi çocuklarla paylaşarak onlarla birlikte zaman geçirmeliyiz. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte AVM'ye ya da markete alışverişe gitmesi bir etkinlik değildir. Çocuklarla kitap okuyup, yaşına göre kaliteli film izleyip, sonra bu kitap ve film hakkında çocukların duygu ve düşüncelerini dinlemeliyiz" dedi.

"Çocukların aynası anne ve babasıdır"

Anne babaların çocuklar için birer ayna görevi gördüğünü söyleyen Öğretim Üyesi Çavuş, çocukların anne babalarını izlediğini ve onların her hareketini kaydettiğini dile getirdi. Eğer anne baba panik ya da stres olursa bu olumsuzluğun da çocuğa yansıyacağını dolayısıyla çocuğun da panik ve stres olacağının altını çizdi.

"Çocuklar sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilmeli"

Çocukların sosyal medya kullanımına da değinen Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, çocukların belirli bir yaşa gelmeden internete girmemeleri ve sosyal medya kullanmamaları gerektiğini vurguladı. Bunun yanında çocuklara internet ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgi verilmesi gerektiğini de söyleyen Zeynep Seda Çavuş, çocuklara baskı kurarak ya da yasak koyarak bir yere varılamayacağını, aksi halde her şeyin internete bağlı olduğu günümüzde, çocuğun gelişiminin olumsuz etkileneceğini kaydetti.

"Çocukların karnesi aslında ebeveynlerin karnesidir"

Yaklaşan ara tatil nedeniyle ebeveynlere bazı tavsiyelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, "Unutmayın ki çocuklarımızın karnesi aslında bizim karnemiz. Bunu bilerek çocuklara yaklaşmalıyız. Çocuk eve geldiğinde korkmamalı. Onunla konuşmalıyız. Ayrıca başarılı olan çocuklar da ödül beklememeli. Yani sürekli bir koşullanma olmamalı. Çocuk motivasyonunu kendi içinden gelerek yakalamalı" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Düzce Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Zeynep Seda, Çavuş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir' - Son Dakika


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