Çölyak hastalarına ücretsiz ekmek hizmeti ilgi görüyor - Son Dakika
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Çölyak hastalarına ücretsiz ekmek hizmeti ilgi görüyor

19.10.2022 15:13
Çölyak hastalarına ücretsiz ekmek hizmeti ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına yönelik açılan fırında üretilen ve il merkezindeki hastalara ücretsiz olarak dağıtılan ekmekler büyük ilgi görüyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına yönelik açılan fırında üretilen ve il merkezindeki hastalara ücretsiz olarak dağıtılan ekmekler büyük ilgi görüyor.

Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarına yönelik glütensiz mamulleri üretmek için kurduğu fırında üretilen ekmekleri hastalara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

Haftanın bir günü gerçekleştirilen dağıtımla ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman'da yaşayan çölyak hastalarına hizmet vermek amacıyla başlattıkları bu çalışmalara büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından dağıtılan ekmeklerden alan hasta ve hasta yakınları ise desteklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, yapılan destekler sayesinde yüklerinin bir nebze olsun hafiflediğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çölyak hastalarına ücretsiz ekmek hizmeti ilgi görüyor - Son Dakika

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