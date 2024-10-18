Çorba ile Güne Zinde Başlama Projesi - Son Dakika
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Yerel

Çorba ile Güne Zinde Başlama Projesi

Çorba ile Güne Zinde Başlama Projesi

Sandıklı Barboros Ortaokulu'nda öğrencilere haftada bir gün çorba ikram ediliyor.

18.10.2024 10:57
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün sabah çorba ikram ediliyor.

Barboros Ortaokulunda 'Bir Kepçe Çorba Güne zinde başla' projesi kapsamında iki yıldır haftada bir gün sabah ilk ders saati öncesi öğrenciler çorba ikram ediliyor. Okul yönetimi tarafından yapılan proje çerçevesinde her hafta Çarşamba günü sabah erken saatte gelen çorbalar öğretmenler ve hizmetliler tarafında karton bardaklara konularak yanında ekmek ile çocuklara dağıtılıyor. Ders öncesi öğrenciler sıralarında çorba ve ekmeği tükettikten sonra derse başlıyor. Geçen yıldan bu yana süren çalışma ile öğrencilere kahvaltı yapma ve çorba içme alışkanlığı kazandırılması amaçlanırken projenin uzun süre devam ettirilmesi hedefleniyor. Okul öğretmenleri çorba gününde öğrencilerin daha başarılı ve zinde olduğunu iddia ederken, evde kahvaltı yapamadıklarını çorba içtikleri günde hiç acıkmadan zamanın geçtiğini belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sandıklı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorba ile Güne Zinde Başlama Projesi - Son Dakika

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